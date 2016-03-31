"التضامن": أخر موعد لتلقى طلبات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى، أن اليوم الخميس هو أخر موعد لتلقى طلبات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية الراغبين فى خدمة الحجاج خلال تأدية الفريضة.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، إنه تم مد تلقى طلبات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية حتى اليوم الخميس، مع وضع معايير جديدة، وهى ألا يتجاوز عمر المشرف عن 60 عاماً، وأن يتمتع باللياقة الصحية لتمكنه من خدمة حجاج الجمعيات، وأن يكون عضواً بمجلس إدارة جمعية، من ضمن أنشطتها تنظيم الحج، وألا يكون شارك فى إشراف بعثة الحج أكثر من ثلاث مرات متتالية، حيث سيتم اختيار مشرف لكل 47 حاجاً، وفقاً للمعايير وبعيداً عن المجاملات.

ومن جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم لأول مرة دفع المشرفين مبلغاً مالياً للمساهمة فى برامج التدريب المخصصة لهم قبل السفر لخدمة الحجاج، لافتاً إلى أنه جار تلقى طلبات مشرفى حجاج الجمعيات من مختلف المحافظات وسيتم اختيار 212 مشرف من بين المتقدمين لخدمة 10 آلاف حاجاً من حجاج الجمعيات الأهلية بمعدل مشرف لكل 47 حاجاً.

وكانت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى، قد قررت مد تلقى طلبات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية الراغبين فى خدمة الحجاج خلال تأدية الفريضة حتى يوم 31 من شهر مارس الجارى، لإعطاء الفرصة لكل من يرغب فى التقدم بطلبات للمشاركة فى خدمة الحجاج الجمعيات الأهلية ضمن المشرفين.

- التضامن: إجراء قرعة الحج الإلكترونية أوائل أبريل لاختيار 10 آلاف حاج من أعضاء الجمعيات.. وأداء نسك الهدى من خلال البنك الإسلامى للتنمية أو الراجحى.. وغادة والى: توفير سبل الراحة لزوار بيت الله

>

>