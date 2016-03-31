مالك عدلى يتراجع عن "إفاقة معوض":"أنا قلت بيقدر يشوف ويستجيب نسبيًا"

نفى المحامى مالك عدلى، ما تم تداوله على لسانه بأن "معوض كامل" أفاق بعد غيبوبة استمرت خمس سنوات، وأكد في منشور له عبر حسابه الشخصي بـ"فيس بوك" أن حالته تحسنت نسبياً وأن معدل الإدراك تزايد.

وكتب عدلى على صفحته:"أنا متأسف جدا.. أنا مش طبيب بس أنا مقلتش إن معوض فاق.. أنا قلت إنه بقي يقدر يشوف ويسمع ويستجيب لشوية حاجات نسبيا يعنى معدل الإدراك عنده زاد شوية .. ماعرفش دى إفاقة ولا لأ بصراحة مقارنة بالحالة اللى دخل عليها المستشفى .. فأرجو محدش يقول على لسانى كلام مقلتوش ومعرفش مدي صحته.. شكرا".

جدير بالذكر، أنه تم تداول رواية عبر مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لـ"مالك"، يؤكد فيها أن الناشط "معوض كامل" قد أفاق من غيبوبته التى استمرت لأكثر من خمس سنوات فى إحدى مستشفيات لندن.

المحامى مالك عدلى: معوض كامل أفاق بعد غيبوبة 5 سنوات ولا يتكلم