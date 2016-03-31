مرتضى: هؤلاء سيعودون للزمالك بعد انتهاء إعاراتهم

حدد مرتضى منصور رئيس الزمالك أربعة أسماء ستعود للفريق عقب انتهاء إعاراتهم لأندية الدوري المصري بنهاية الموسم.

ويملك الزمالك الذي يمتلك قائمة ضخمة من اللاعبين أكثر من لاعب معار لأندية الدوري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "في نهاية الموسم سيعود أكثر من لاعب للفريق بعد انتهاء الإعارة".

وأضاف "سنستعيد خالد قمر وإبراهيم صلاح من سموحة، وأحمد سمير من الإسماعيلي ويوسف إبراهيم (أوباما) من الاتحاد السكندري".

وأوضح رئيس الزمالك أن كل المعارين سيعودون للفريق بنهاية الموسم ليختار المدير الفني أليكس ماكليش من يحتاجه.