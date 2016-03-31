مرتضى لجهاز منتخب مصر: لن أسمح لكم بتدمير الزمالك نفسيا

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك تحديزا شديد اللهجة للجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب لاعبي الفريق الأبيض.

وقال منصور في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء موجها حديثه لمن يختار اللاعبين لمنتخب مصر: "لن أسمح لك بتدمير لاعبي الزمالك نفسيا".

وأضاف "نصرف ملايين على اللاعبين ونعدهم من أجل المنتخب وفي النهاية يعود لنا اللاعب في حالة نفسية سيئة بسبب عدم مشاركته".

ويعتقد رئيس الزمالك أن اختيارات اللاعبين في منتخب مصر يشوبها المجاملات.

وتساءل مرتضى منصور "كيف لا يلعب أيمن حفني أمام نيجيريا؟ وكيف لا ينضم محمود عبد المنعم (كهربا) لمنتخب مصر؟".