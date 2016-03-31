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مرتضى يكشف عن حديث كوميدي مع حمادة طلبة بعد التألق أمام نيجيريا

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مرتضى يكشف عن حديث كوميدي مع حمادة طلبة بعد التألق أمام نيجيريا مرتضى يكشف عن حديث كوميدي مع حمادة طلبة بعد التألق أمام نيجيريا

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن حديث كوميدي جمعه مع حمادة طلبة مدافع الفريق الذي تألق مع منتخب ضد نيجيريا هذا الأسبوع.

وشارك طلبة في أول مباراة رسمية له مع الفراعنة وتألق أمام نيجيريا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 فضلا عن لقاء الجولة الرابعة أيضا.

وأوضح منصور في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "في أول لقاء جمعني مع طلبة قال لي ضاحكا إن أحمد موسى لاعب نيجيريا الذي تولى رقابته يتقاضى 50 مليون جنيه استرليني".

وأضاف "يبدو أن طلبة يقول هذا الكلام لأن موعد تجديد تعاقده اقترب، ومن المحتمل أنه يريد أن زيادة قيمة عقده الجديد".

وينتهي تعاقد طلبة البالغ من العمر 34 عاما مع الزمالك بنهاية هذا الموسم.

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