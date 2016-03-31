أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين على طريق"بنى عبيد - دكرنس"

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين على طريق"بنى عبيد - دكرنس" مصرع شخص وإصابة 9 آخرين على طريق"بنى عبيد - دكرنس"
وقع حادث تصام، منذ قليل، بين سيارتين إحداهما أجرة والأخرى ملاكى، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين، بطريق بنى عبيد دكرنس.

واستقبل مستشفى بنى عبيد المركزى، جثمان "يوسف حافظ محمد حافظ 38 سنة" من كفر الصلاحات، متزوج ولديه طفلين، معين حديثا ويعمل مدرسا ً للرياضيات بأحد المعاهد الأزهرية فى مدينة ميت سلسيل التابعة لمحافظة الدقهلية، كما أصيب 9 آخرين.

يذكر أن الحادث يعد الخامس من نوعه على هذا الطريق، والحادى عشر خلال شهرى فبراير ومارس، حيث توفى خلال مارس الجارى ما يزيد عن 9 أشخاص وأصيب 30 آخرين.

مصرع طفلة تحت عجلات جرار نظافة بالدقهلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365