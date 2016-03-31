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برج السرطان حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 31 /3/2016 برج السرطان حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

على الصعيد المهنى:


>يمكنك القيام بالكثير من المشاريع الخاصة بك، فأنت شخص لا تحب القيود، ولا تتحمل تحكم الغير بك، لذلك يمكنك تطوير نفسك، وادخار جزء من راتبك الشهرى واستثماره أو ادخاره، ثم البحث عن فكرة مشروع تناسبك وتناسب مجالك .. يجب أن تعمل ما تحب، حتى تبدع.

على الصعيد العاطفى:


>بعض الضغوط والعوامل الخارجية تؤثر على العلاقات العاطفية، ولكن كن حريصاً ألا تجعل أى شخص يقوم بالتدخل بينك وبين شريكة حياتك، فدوماً الغرباء يفسدون الأمور، ولا يساعدون على تحسينها، فكن حريصاً على حل مشاكلك مع شريك حياتك دون تدخل أحد.

برج السرطان على الصعيد الصحى:


>نحن فى وقت التغير الموسمى، يجب عليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون الإصابة بالفيروسات، عليك اتباع نظاماً غذائياً وشرب الكثير من المياه، وممارسة الرياضة، وإن أصابك أى مكروه .. عليك الذهاب لطبيب حتى تتعافى بشكل سريع.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>قد تؤثر عليك بالسلب الضغائن الشخصية من الآخرين، وقد يحاولوا إفساد حياتك عليك .. وهذا قد يسبب لك الكثير من القلق والتوتر، ولكن ينبغى عليك محاولة التخلص من التوتر والقلق، والتماسك والابتعاد بقدر الإمكان عن من يكيدون لك المكائد، فسيرد عليهم كيدهم بالتأكيد.

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مصر 365

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