برج السرطان حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يمكنك القيام بالكثير من المشاريع الخاصة بك، فأنت شخص لا تحب القيود، ولا تتحمل تحكم الغير بك، لذلك يمكنك تطوير نفسك، وادخار جزء من راتبك الشهرى واستثماره أو ادخاره، ثم البحث عن فكرة مشروع تناسبك وتناسب مجالك .. يجب أن تعمل ما تحب، حتى تبدع.>بعض الضغوط والعوامل الخارجية تؤثر على العلاقات العاطفية، ولكن كن حريصاً ألا تجعل أى شخص يقوم بالتدخل بينك وبين شريكة حياتك، فدوماً الغرباء يفسدون الأمور، ولا يساعدون على تحسينها، فكن حريصاً على حل مشاكلك مع شريك حياتك دون تدخل أحد.>نحن فى وقت التغير الموسمى، يجب عليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون الإصابة بالفيروسات، عليك اتباع نظاماً غذائياً وشرب الكثير من المياه، وممارسة الرياضة، وإن أصابك أى مكروه .. عليك الذهاب لطبيب حتى تتعافى بشكل سريع.>قد تؤثر عليك بالسلب الضغائن الشخصية من الآخرين، وقد يحاولوا إفساد حياتك عليك .. وهذا قد يسبب لك الكثير من القلق والتوتر، ولكن ينبغى عليك محاولة التخلص من التوتر والقلق، والتماسك والابتعاد بقدر الإمكان عن من يكيدون لك المكائد، فسيرد عليهم كيدهم بالتأكيد.