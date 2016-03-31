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برج الجدى حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

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برج الجدى حظك اليوم الخميس 31 /3/2016 برج الجدى حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:


>الحياة المهنية تحتاج منك التركيز أكثر من ذلك، فتشتتك بين جوانب حياتك المختلفة أثر بالسلب عليها، لذلك عليك إعادة تقييم حياتك المهنية بشكل جديد، والجلوس مع ذاتك لمعرفة نقاط ضعفك وتنميتها، وتطويرها، وإظهار إمكاناتك وقدراتك والاستفادة منها بشكل جيد.

على الصعيد العاطفى:


>شريك حياتك يحتاج إلى كثير من الاهتمام، فالحب كالزرع إن لم تواظب على الاهتمام به، ذبل ومات، لا تجعل حالتك النفسية تؤثر سلباً على علاقتك به، بل إن قمت بالبوح له عن مشاكلك، ستستطيع أن توطد علاقتكما سوياً، فالحياة العاطفية إن كانت جيدة أثر ذلك بشكل جيد على باقى جوانب حياتك.

برج الجدى على الصعيد الصحى:


>الرياضة أمر مهم للغاية، يمكنك اقتطاع جزء ولو قليل من وقتك لممارستها، تستطيع الاشتراك فى "جيم" وهذا سيخلصك من الطاقة السلبية، وسيساعدك على تحسين صحتك النفسية قبل الجسدية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>لا شىء يستحق أن تخسر أصدقاءك، أو المقربين منك، فهم الكنز الحقيقى الذى سيؤاذرك ويساندك عندما تحتاج إلى المساعدة ويد العون، خصص وقتاً ولو بسيطاً للسؤال عمن تحب، وتوطيد علاقتكما سوياً .. فالحياة ليست عمل فقط.

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مصر 365

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