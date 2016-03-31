برج الثور حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>اطرق على الحديد وهو ساخن. هذه الحكمة الأهم لليوم فاليوم عظيم وملائم جدًا للإنجازات وحاول أن تتواصل بفعالية مع الناس ولا تضيع أى فرصة لتكوين علاقات ناجحة بالناس لأنها ستدفعك للأمام. على الصعيد العاطفي:

>من المحتمل أن تلتقى اليوم الشخص المثالى الذى يمكن ان تكمل معه حياتك، حاول ان تثق بحظك فانت على وشك اللقاء بتوأم روحك وحاول أن تسمع لقلبك وستجد الحب من حولك. برج الثور على الصعيد الصحي:

>انت شخص حساس وهذه الحساسية تنعكس على جهازك الهضمى بدرجة كبيرة فحاول أن لا تضغط على نفسك وتعتمد على العلاجات العشبية توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>مزاجك يتأرجح بين السعادة والرحة وبين العصبية والتوتر والانزعاج اليوم، الجانب المشرق الوحيد هو أن هذه المرحلة مؤقتة.

شبكةعيونالإخبارية

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