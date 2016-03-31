توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 31 مارس 2016

برج الجدى حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى: الحياة المهنية تحتاج منك التركيز أكثر من ذلك، فتشتتك بين جوانب حياتك المختلفة أثر بالسلب عليها، لذلك عليك إعادة تقييم حياتك المهنية بشكل جديد، والجلوس مع ذاتك لمعرفة نقاط ضعفك وتنميتها، وتطويرها، وإظهار إمكاناتك وقدراتك والاستفادة منها بشكل جيد.

على الصعيد العاطفى:

>شريك حياتك يحتاج إلى كثير من الاهتمام، فالحب كالزرع إن لم تواظب على الاهتمام به، ذبل ومات، لا تجعل حالتك النفسية تؤثر سلباً على علاقتك به، بل إن قمت بالبوح له عن مشاكلك، ستستطيع أن توطد علاقتكما سوياً، فالحياة العاطفية إن كانت جيدة أثر ذلك بشكل جيد على باقى جوانب حياتك.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

>الرياضة أمر مهم للغاية، يمكنك اقتطاع جزء ولو قليل من وقتك لممارستها، تستطيع الاشتراك فى "جيم" وهذا سيخلصك من الطاقة السلبية، وسيساعدك على تحسين صحتك النفسية قبل الجسدية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>لا شىء يستحق أن تخسر أصدقاءك، أو المقربين منك، فهم الكنز الحقيقى الذى سيؤاذرك ويساندك عندما تحتاج إلى المساعدة ويد العون، خصص وقتاً ولو بسيطاً للسؤال عمن تحب، وتوطيد علاقتكما سوياً .. فالحياة ليست عمل فقط.

برج السرطان حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى: يمكنك القيام بالكثير من المشاريع الخاصة بك، فأنت شخص لا تحب القيود، ولا تتحمل تحكم الغير بك، لذلك يمكنك تطوير نفسك، وادخار جزء من راتبك الشهرى واستثماره أو ادخاره، ثم البحث عن فكرة مشروع تناسبك وتناسب مجالك .. يجب أن تعمل ما تحب، حتى تبدع.

على الصعيد العاطفى:

>بعض الضغوط والعوامل الخارجية تؤثر على العلاقات العاطفية، ولكن كن حريصاً ألا تجعل أى شخص يقوم بالتدخل بينك وبين شريكة حياتك، فدوماً الغرباء يفسدون الأمور، ولا يساعدون على تحسينها، فكن حريصاً على حل مشاكلك مع شريك حياتك دون تدخل أحد.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

>نحن فى وقت التغير الموسمى، يجب عليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون الإصابة بالفيروسات، عليك اتباع نظاماً غذائيا وشرب الكثير من المياه، وممارسة الرياضة، وإن أصابك أى مكروه.. عليك الذهاب لطبيب حتى تتعافى بشكل سريع.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>قد تؤثر عليك بالسلب الضغائن الشخصية من الآخرين، وقد يحاولوا إفساد حياتك عليك .. وهذا قد يسبب لك الكثير من القلق والتوتر، ولكن ينبغى عليك محاولة التخلص من التوتر والقلق، والتماسك والابتعاد بقدر الإمكان عن من يكيدون لك المكائد، فسيرد عليهم كيدهم بالتأكيد.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى: المجازفة أمر مهم فى العمل للتعرف على نفسك أكثر، ومعرفة قدراتك، لذلك عليك التخلى بعض الشىء عن التردد .. حتى تستطيع إثبات نفسك فى عملك بشكل أكبر، فالحياة تحتاج إلى بعض المجازفة، واعلم أن أى تجربة جديدة ستخوضها ستفيدك بشكل كبير فى عملك، وفى حياتك بشكل عام.

على الصعيد العاطفى:

>أى علاقة تدخلها يجب أن توازن بين عقلك وقلبك فيها، فحتى تكون راضياً عنها تماماً يجب أن تكون مقتنعاً بعيوب من تحب ومتقبلها، وإن شعرت أنك غير قادر على تحمل هذه العيوب فحتى لا تهدر الكثير من وقتك ووقته، احسم أمورك، فإما أن تمضى قدماً، وإما أن تخرج من حياته، فالأمر لا يحتاج إلى ضياع الكثير من الوقت.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>اتباعك لنظام غذائى جيد، يجعلك قادراً على مواصلة الحياة بنشاط، لذلك عليك المدوامة دوماً على مراقبة الحالة الصحية لك، كما يمكنك إدخال بعض العادات الصحية فى حياتك، كممارسة رياضة تحبها.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>عندما يكون لديك فكر جيد، ولسان لا يساعدك على نقل هذا الفكر للآخرين والتعبير عنه، فأنت فى مأذق حقيقى، لأن عدم قدرتك على التعبير تجعلك تعانى الكثير، حاول أن تتدرب على التعبير عن نفسك بشكل أكبر، سيأخذ منك وقتاً، لكنه ليس مستحيلاً.

برج القوس

برج القوس حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>تواجه الكثير من الصعوبات فى عملك رغم أنك تحاول أن تركز فى التفاصيل وتكسب تأييد رؤسائك اليوم وتحاول أن تبدع وتتفانى فى عملك، فلا تجعل ذلك يحبطك لأنه رغم كل الصعوبات ستحظى فى النهاية بمكافآت كبيرة فى انتظارك.

على الصعيد العاطفي:

>حياتك العاطفية راكدة فى هذه المرحلة من الزمن لذلك يجب ان تقضى بعض الوقت مع الناس الذين تحبهم ويهتمون بصدق لأمرك لأن هذا سينعكس ايجابا عليك بدرجة كبيرة، وحاول أن تستعين بنصائح من الاصدقاء والمقربين منك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>انت فى مزاج سيئ اليوم وتفتقد بشكل كبير للطاقة لذا حاول أن تحافظ قدر الإمكان على الطاقة الايجابية والتفاؤل كى لا ينعكس ذلك على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تواجه الكثير من المشكلات فى العمل اليوم لكنك ستتخلص من كل شىء مزعج وتحافظ على موقفك المتفائل.

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>برج الأسد حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>تجنى بعض المال بطريقة غير متوقعة اليوم وهذا هو افضل يوم للفوز فى البورصة والمشاريع المحفوفة بالمغامرة، وهذا يساعدك على أن تلبى التزاماتك التى لا يمكنك تجاهلها.

على الصعيد العاطفي:

>اليوم مثالى جدًا للحب احرص على أن تظهر تقديرك لشخص مميز فى حياتك عن طريق القيام بشيء غير متوقع.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تشعر بالنشاط الشديد اليوم وتستمتع بأنك لا تشعر بالإجهاد وهو ما يجعلك تتحمل مسؤولية الناس المحيطة بك وهو يوم جيد للرياضيين والاشخاص ذوى الصلة بالرياضة الذين من المحتمل ان يحققوا النجاح.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يجب أن تستعد لمواجهة كبيرة اليوم قد يترتب عليها الكثير من التغييرات فى حياتك وكن متأهبًا لمحادثة صريحة وشفافة مع شخص يهمك قد يكون لها فائدة كبيرة عليك.

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>برج الثور حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>اطرق على الحديد وهو ساخن. هذه الحكمة الأهم لليوم فاليوم عظيم وملائم جدًا للإنجازات وحاول أن تتواصل بفعالية مع الناس ولا تضيع أى فرصة لتكوين علاقات ناجحة بالناس لأنها ستدفعك للامام.

على الصعيد العاطفي:

>من المحتمل أن تلتقى اليوم الشخص المثالى الذى يمكن ان تكمل معه حياتك، حاول ان تثق بحظك فانت على وشك اللقاء بتوأم روحك وحاول أن تسمع لقلبك وستجد الحب من حولك.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>انت شخص حساس وهذه الحساسية تنعكس على جهازك الهضمى بدرجة كبيرة فحاول أن لا تضغط على نفسك وتعتمد على العلاجات العشبية

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>مزاجك يتأرجح بين السعادة والرحة وبين العصبية والتوتر والانزعاج اليوم، الجانب المشرق الوحيد هو أن هذه المرحلة مؤقتة.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2016/3/31

>حظك اليوم لبرج الجوزاء :>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:>يعد التردد وعدم القدرة على الحسم بين امرين من أكثر الصفات الملتصقة بهذا البرج لكنها ستكون عائق بينه وبن تحقيق احلامه طوال الفترة القادمة، فسيعرض عليهم أمر يحتاج إلى قرار ربما هذا التردد يغير من مجرى حياتهم إلى الأسوأ.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>استقرار نسبى لهذا البرج بالنسبة للحياة العاطفية، فهناك المزيد من المشاكل التى ربما تواجههم فى حياتهم العادية، لكن يأتى الحب ليكون طوق النجاة بالنسبة لهم.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>الحالة الصحية جيدة ومستقرة ولا داعى للقلق بشأن بعض الاعراض البسيطة مثل الصداع وغيرها لأنها مجرد أعراض زائلة وغير مستقرة .

>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى قرار حاسم يجب أن يتخذونه ويتوقف عليه مستقبلهم بالنسبة للحياة العملية، لوالحب سيكون طوق نجاتهم من بعض المشاكل التى تواجههم فى هذه الفترة .

حظك اليوم برج الحمل الخميس 31/ 3/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>اليوم مناسب للأعمال التجارية الناجحة قد تعقد صفقات تغير من مجرى حياتك. تتعرض لضائقة مالية مفاجئة ولكنها سوف تمر سريعًا حاول فقط أن تلتزم الهدوء وتفكر بطريقة منطقية.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>تحتاج إلى التفكير بشكل منطقى فى علاقة حالية تسبب لك الكثير من التوتر والتعاسة، عليك أن تحذر حتى لا تضيع مزيدًا من السنوات فى علاقة غير مناسبة لك ولن تسبب إلا مزيد من الألم.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>قلة النوم تسبب لك التوتر والعصبية، تحتاج إلى إجازة من العمل لبضعة أيام وان تسترخى تمامًا وتبعد تفكيرك على الأشياء السلبية حتى تستطيع أن تستعيد نشاطك وحيويتك مرة اخرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تتأرجح علاقتك مع الشريك بشكل ملحوظ بين صعود وهبوط عليك أن تفكر جيدًا فى جدوى تلك العلاقة وهل تحقق لك السعادة أم لا. يوم مناسب للدخول فى شراكات وأعمال ناجحة.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الخميس 2016/3/31

>حظك اليوم لبرج الحوت :>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:>مجموعة من الأخبار السعيدة ستلحق بأبناء هذا البرج على المستوى العملى، فسيحققون انتصار كبير بعد فترة من الخسارة، لكن لا يستدعى ذلك ان يبتعدوا تماما عن باقية خطاتهم وترتيباتهم لأنها من الممكن ان تنقلب الأحوال إذا لم يحافظوا على نجاحهم.

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

>ما زالوا يقضون أيامهم فى رحلة البحث عن حب حقيقى وواضح وصريح يقف إلى جوارهم ويشعرهم بانهم مازالوا يتنفسون وقلوبهم تنبض بالحياة، لكن لا داعى للقلق فالنهاية السعيدة ستأتى فى معادها.

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:

>استقرار كبير فى حالتهم الصحية فلا داعى للقلق، لكن لا يعنى ذلك عدم الخضوع إلى الفحوصات الطبية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>أخبار جيدة سيستمع لها أبناء هذا البرج فى عملهم والحب سيجدونه فلا داعى للبحث عنه لأنه سيأتى لا محالة من ذلك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 31 / 3/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>قد تغير وظيفتك قريبًا أو تنتقل إلى مكان آخر فى نفس المهنة فالقمر يوحى بتغيير فى محيطك العملى ولكن هذا التغيير على الأغلب سوف يكون نحو الأفضل وسوف يفتح لك آفاقًا جديدة لمستقبل ناجح.

على الصعيد العاطفى:

>أجواء من الرومانسية المفاجئة تسيطر على علاقتك بالشريك، حاول أن تستمتع بتلك الأجواء ولا تفكر كثيرًا فيما سيحدث بعد ذلك. اذا كنت متزوج قد تحظى بطفل جديد قريبًا.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>التقلبيات الجوية تقوم بنقل العديد من الأمراض عن طريق العدوى قد تتعرض لأحد تلك الأمراض عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حتى تمر تلك الفترة بسلام.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>سوف تضعك الحياة أمام خيارات صعبة وعليك أن تتدبر أمورك وتختار الأصلح وتتحمل الخسارة. استمع إلى عقلك هذه الأيام سوف يقودك إلى الطريق الصحيح فقط حدد أولوياتك ولا تتردد فى القرارات الحاسمة.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 31/ 3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>تعانى من بعض المشاكل العابرة مع مديرك جنب العصبية وألتزم الهدوء التانى حتى تمر تلك المشاكل ولا تؤثر بشكل سلبى على مستقبلك. لديك أفكار رائعة لا تؤجلها وابدأ فى تنفيذها فورًا.

على الصعيد العاطفى:

>لا تتجاهل التلميحات التى يحاول أحدهم أن يعبر بها عن اعجابه بك. تدخل فى علاقة حب جديدة تسبب لك السعادة بعد فترة من المعاناة النفسية فى علاقات غير مناسبة لك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>مشاكل صحية مفاجئة فى الجهاز الهضمى قد تفاجئك عليك أن تحذر وتنتبه لصحتك جيدًا هذه الأيام. استشر طبيب فور شعورك بأى أعراض مرضية حتى لا تتفاقم وتسبب لك الكثير من المشاكل.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>مررت ببعض المشاكل المربكة فى حياتك الفترة السابقة تبدأ فى التوصل إلى حلول مناسبة لها بدءً من اليوم. فترة من الاستقرار النفسى الذى لا يعكر صفوه سوى بعض المشاكل العابره فى العمل.

حظك اليوم الميزان ليوم الخميس 2016/3/31

>حظك اليوم لبرج الميزان :>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:>وفقا لمسيرة الحظ الجيد والامور السعيدة التى سينعم بها أبناء هذا البرج طوال العام، سيكون هذا اليوم من أكثر الأيام التى يتألق وينجح بها برج الميزان فى تحقيق المزيد من أحلامه وطموحاته فى العمل، فربما يستطيعون تحقيق مكاسب مادية هائلة أو يحصلون على ترقية طالما انتظروها .

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون من العوامل التى تؤثر سلبا على أبناء هذا البرج فالنزاع بين شريك الحياة من الممكن ان يوصل إلى نتائج سلبية تؤخر من مستواه وتجعله فى تراجع عن عمله وعن حياته الصحية، لذلك يجب أن يتوقفوا قليلا ويعيدوا حسباتهم مرة أخرى.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

>مازالت الحالة الصحية لديهم فى ارتفاع كبرى وملحوظ، لكن يجب أن نبتعد عن بعض العادات السلبية مثل التدخين.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>النجاح وحصاد المكافئات والترقيات سيكون مصيرهم فى هذه الأيام، لكن للأسف الحب سيقف عائقا بينهم وبين الشعور بالراحة.