تدشين حملة الإخلاء التجريبي بمدارس مكتب تعليم الشمال

انطلقت خطة الإخلاء الوهمي التي تطبقها مدارس التعليم بشمال الرياض وتستمر لمدة اسبوع، بعد أن افتتح مدير مكتب تعليم شمال الرياض الاستاذ صالح التويجري الخطة في متوسطة السليمانية بحضور الرائد نايف العتيبي ورئيس مركز الدفاع المدني بحي الرائد الملازم عبدالله الحماد ورئيس مركز الدفاع المدني بالسليمانية الرقيب أول مهدي القحطاني، ومدير الأمن والسلامة بإدارة تعليم الرياض حميدي العنزي ومشرف الأمن والسلامة صالح المرشد وقائد المدرسة فيصل العثيمين.

وأطلق معلم التربية البدنية بمتوسطة السليمانية الاستاذ عبدالوهاب الوهيب صافرة الإخلاء الوهمي معلناً بدء خروج الطلاب وتجمعهم في نقطة التجمع في الفناء الخارجي تحسباً لوقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً "لا قدر الله".

وأكد مدير مكتب تعليم شمال الرياض الاستاذ صالح التويجري أن خطة الإخلاء ستطبق ذاتياً في 125 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية تابعة لمكتب شمال الرياض لمدة أسبوع، مؤكداً على أن زيارة المشرفين خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة تأتي للتأكد من جاهزية المدارس لتطبيق الإخلاء في أي وقت.

وأوضح ان الخطة تعتمد على تدريب الطلاب وخروجهم بطريقة سلسة بعيداً عن التدافع والتصادم أثناء الخروج إلى منطقة التجمع، وقدم التويجري شكره لمنسوبي متوسطة السليمانية بقيادة الاستاذ فيصل العثيمين ومديرية الدفاع المدني والامن والسلامة في إدارة تعليم الرياض على تفاعلهم، متمنياً السلامة للجميع.