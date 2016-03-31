مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق المرحلة الثالثة من مساعدات متضرري روشان

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، انطلقت أمس الأول، الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة من المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من العاصمة الطاجيكية دوشنبه إلى المناطق المتأثرة جرّاء الزلازل والفيضانات التي اجتاحت أجزاءً من البلاد.

وحوت الدفعة التي انطلقت بمتابعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة من العاصمة دوشنبه إلى مدينة روشان المتضررة، على 300 سلة غذائية و18 طناً من الفحم، تحملها أربع شاحنات، بحضور ممثل السفارة السعودية وممثل من الهلال الأحمر الطاجيكي ووزارة الخارجية وفريق مختص من المركز.