رئيس وأهالي التنومة بالأسياح يشكرون «الرياض»

كرم رئيس مركز وأهالي التنومة في محافظة الأسياح جريدة "الرياض" ممثلة بالزميل سعود المطيري الذي تسلم درع التكريم من محافظ الأسياح محمد العريفي ورئيس مركز التنومة نايف الفهيد أثناء تدشين قرية التنومة التراثية نظير ما قامت به "الرياض" من دور ساهم في دعم مطالب المواطنين بإعادة ترميم القرية التاريخية وما قام به الزميل المطيري شخصيا من تبني المشروع مع زملائه في الدورة الأولى للمجلس البلدي.