الشؤون الإسلامية تدشن حملة «نواصلكم»

دشن نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد د. توفيق بن عبدالعزيز السديري أمس (الأربعاء) حملة «نواصلكم» التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، وذلك خلال استقباله الشيخ محمد السميري مدير الفرع في تبوك، وعدد من المسؤولين في الفرع، وذلك في مكتبه في الوزارة في الرياض.

وعقب التدشين، وأوضح الشيخ محمد السميري أن الحملة تهدف إلى مد جسور التواصل بين الجهات الحكومية مدنية وعسكرية؛ لتحقيق رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله، منوها إلى أن برنامج الحملة قد لاقى تفاعلاً كبيراً وقبولاً لدى الجهات الحكومية كافة، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن مدة الحملة أسبوعان يتلوها برنامج دائم للتواصل المستمر مع الجهات الحكومية.