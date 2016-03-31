الشيخ صالح اللحيدان يرعى جائزة الفهد لحفظ القرآن بالزلفي.. مساء اليوم

يرعى معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا عضو هيئة كبار العلماء مساء اليوم حفل جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم في عامها السابع الذي تنظمه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي في القاعة الماسية للاحتفالات والمؤتمرات بالمحافظة وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وطلاب العلم وأعيان المحافظة، حيث يكرم معاليه الفائزين في مسابقة جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم والتي تقدر قيمتها الاجمالية ب 300 الف ريال.

فهد الفهد: الجائزة حققت ما يصبو إليه والدنا رحمه الله

وبهذه المناسبة قال محافظ الزلفي الأستاذ فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة ل

«الرياض»: إن للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم دوراً فعالاً في تعلم القرآن وتعليمه الذي تنال الخيرية به كما قال صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي واحدة من عشرات الجمعيات المنتشرة في مناطق ومحافظات بلادنا العزيزة وهي تحتفل اليوم بتكريم الفائزين بجائزة الفهد وإنها لمناسبة رائعة ويزيدها جمالا أن الحفل برعاية كريمة من معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان فشكرا لأصحاب هذه الجائزة المباركة وغفر الله لمؤسسها الشيخ فوزان الفهد ووفق أبناءه لإكمال مسيرته الطيبة وهم أهل لذلك ولا شك أن وجود هذه الجوائز ظاهرة طيبة تستمد قوتها بعد فضل الله تعالى من عادة ودعم ولاة أمورنا جزاهم الله خير الجزاء ونصر بهم الإسلام والمسلمين فما فتئوا يشجعون الأبناء على تعلم القرآن الكريم ويأمرون بالمسابقات القرآنية ويرصدون الجوائز السخية للفائزين بارك الله في أعمالهم الصالحة وحفظهم بحفظه وأيدهم بتأييده.

من جانبه قال رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالزلفي الشيخ د. عبدالرحمن بن محمد الحمد: إن جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الزلفي تسهم بحسب إمكاناتها بتعليم القرآن في المساجد والدور النسائية بالإضافة إلى المسابقات والجوائز مثل جائزة الفهد التي تقيم الجمعية الليلة حفلها السابع برعاية مباركة من معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الذي يشرف حفل هذا العام ويتوج الفائزين بها، ولا ننسى في هذا اليوم مؤسس هذه الجائزة الشيخ فوزان الفهد رحمه الله وندعو أن يجعلها في ميزان حسناته كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق رئيسها فهد الفوزان الفهد وإخوانه الذين واصلوا عمل والدهم برا به ودعما لأعمال الخير، حفظ الله ديننا وبلادنا وولاتنا من كل سوء ومكروه.

كما قال رئيس الجائزة فهد بن فوزان الفهد: إن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي قد شقت طريقها منذ سنوات للأخذ بأيدي الناشئة إلى مرافئ السلامة وشواطئ الأمان وذلك بتعليمهم كتاب الله عز وجل، وإن جائزة الوالد فوزان الفهد رحمه الله قد شجعت البنين والبنات على مواصلة السير وحث الخطى في المسيرة المباركة مسيرة تعلم القرآن وتعليمه وأثرها على الأبناء والبنات بحمد الله واضح جلي نسأل الله أن يغفر ويرحم والدنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ومما أسعدنا في احتفال هذه الليلة وهو الاحتفال السابع للجائزة أن الحفل برعاية كريمة من معالي الشيخ صالح اللحيدان بارك الله في علمه وزاده توفيقاً وهدى نسأل الله أن يوفق ويعين ويسدد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبيه اللهم احفظهم واكفهم شر الحاسدين واحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا يا رب العالمين.

شكراً لأصحاب الجائزة ورحم الله مؤسسها

إن تعلم القرآن الكريم طريق إلى تدبره وتفهمه والعمل به ومن توفيق الله عز وجل امتنانه على البعض بالبذل والعطاء خدمة للقرآن الكريم ومن ذلك جائزة الفهد التي غرس بذرتها وسقاها ورعاها الشيخ فوزان الفهد -رحمه الله- ثم سار على طريقته أولاده يتقدمهم رئيس الجائزة الأستاذ فهد بن فوزان الفهد جزاهم الله خيرا فآتت الجائزة أكلها وأينعت ثمارها فلله الحمد والمنّة.

القرآن الكريم هو المعجزة الباقية، والحجة البالغة هو الذي يهدي الأمة إلى طريق الخير والسعادة، لما يتضمنه من الخصائص العلية، والدلائل الجلية، في آياته البينات والأمثلة الواضحات تبصرة للناس لعلهم يعقلون ويتفكرون، فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب، وأنزله بأبدع معنى وأعذب أسلوب.

وبعد: فنحمد الله عز وجل أن وجد في بلادنا المباركة من يخدم كتاب الله ويشجع على حفظه وفهمه والعمل به، أسوة بولاة أمرنا جزاهم الله خير الجزاء الذين يتبنون المسابقات والجوائز على المستويين المحلي والدولي. أسأل الله أن يوفقهم ويعينهم وأن يحفظ علينا أمننا ووطننا وولاة أمرنا وأن يكفيهم شر الأعداء ومكرهم وكيدهم اللهم آمين.

*مدير الجمعية التنفيذي

الفائزون بجائزة الفهد

أولاً : الطلاب والمعلمون:

أ - الإدارة المتميزة : برنامج الرياحين والمدير: محمد بن عبدالرحمن العطاالله

ب - المعلم المتميز: طارق بن فهد الخنيني

ج - الطلاب الفائزون في القسم الثاني

الفرع الأول (القرآن كاملاً)

الأول: عمر بن راشد الحميدي، الثاني: عبدالله بن فهد الطوالة، الثالث: عبدالرحمن بن صالح السيف

الفرع الثاني (عشرون جزءا)

الأول: عبدالمجيد بن دخيل الفهيد، الثاني: عبد المحسن بن أحمد الجار الله، الثالث: مصعب بن صالح البهلال

الفرع الثالث (عشرة أجزاء)

الأول: عثمان بن عبدالرحمن الدريويش الثاني: عبدالرحمن بن عبدالله العمار الثالث : أحمد بن بدر البدر

الفرع الرابع (خمسة أجزاء)

الأول: عبدالمجيد بن فهد السبت الثاني: بسام بن هلال البهلال الثالث: خالد بن مساعد الوزان

الفرع الخامس (جزآن)

الأول: عبدالرحمن بن محمد الصالح الثاني: عبدالعزيز بن خالد السبت الثالث: سلمان بن راشد بن الحميدي

الفائزون في القسم الثالث: جائزة الفهد للحلقات

- المركز الأول: عثمان بن عبدالرحمن الدويش وعبدالرحمن بن عبدالله العمار وخالد بن مساعد الوزان من إدارة جامع الملك عبدالعزيز والمعلم طارق الخنيني.

-المركز الثاني: أحمد بن بدر البدر ورائد بن حمدان الجديع وسليمان بن عبدالله الدهش من إدارة جامع العذل والمعلم بدر بن أحمد البدر.

-المركز الثالث: يوسف بن عبدالعزيز السبت وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الزنيدي وعبدالرحمن بن علي العبداللطيف من إدارة جامع العذل والمعلم علي بن محمد القشعمي

الفائزون في القسم الرابع: جائزة الفهد لمزامير آل داود (للبنين)

الأول: محمد بن عبدالرحمن العبيد الثاني: عبدالله بن صالح المطوع الثالث: أحمد بن حمود الثنيان

الفائزون في القسم الخامس: أصغر حافظ محمد بن عماد عبدالدايم

ثانيا الطالبات والمعلمات:

أ - الدار المتميزة : دار القرآن الكريم "الفترة المسائية" المديرة: هيا بنت عبدالعزيز العمار

ب - المعلمة المتميزة : أسماء بنت عبدالعزيز الناصر

الفائزات في القسم الثاني:

الفرع الأول (القرآن كاملاً)

الأولى: أسماء بنت سليمان الخنيني، الثانية: أروى بنت أحمد الملحم، الثالثة: أسماء بنت عبدالله المسعود

الفرع الثاني (عشرون جزءا)

الأولى: سديم بنت عبدالله الطيار، الثانية: صفية بنت محمد المنصور، الثالثة: أمل بنت إبراهيم الزويد

الفرع الثالث (عشرة أجزاء)

الأولى: مشاعل بنت عبدالله البدر، الثانية: فاطمة بنت أحمد المسعود، الثالثة: نورة بنت عبدالله الفالح

الفرع الرابع (خمسة أجزاء)

الأولى: سارة بنت أحمد سعود الزنيدي، الثانية: لطيفة بنت أحمد المسعود، الثالثة : الجوهرة بنت محمد الحصين

الفرع الخامس (جزآن)

الأولى: أسماء بنت محمد القشعمي، الثانية: ليما بنت بدر الفرج، الثالثة: رشا بنت نافع النافع

الفائزات في القسم الثالث

مسابقة الحلقات

المركز الأول: مريم بنت مزيد السقياني وأسماء بنت عبدالعزيز الطيار وسارة بنت أحمد المحمود وصفية بنت عبدالله الموسى من حلقة رقية بنت محمد رضي الله عنها بدار النور.

المركز الثاني: أسماء بنت عبدالعزيز الناصر وزينب بنت سليمان الدويش ونهى بنت سعود الحمد وابتهاج بنت عبدالله السويكت من حلقة ذات النطاقين رضي الله عنها بدار القرآن.

المركز الثالث: أبرار بنت أحمد الدخيل وعبير بنت عبدالرحمن المليفي ونورة بنت موسى العمار ومنال بنت عبدالرحمن المليفي من حلقة حفصة بنت عمر رضي الله عنها بدار البيان.

مسابقة أصغر حافظة: أروى بنت حسن الفهلوي النور (مسائي)