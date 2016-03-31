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حاكم الشارقة يلتقي رئيس معهد المتغيرات الدولية

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حاكم الشارقة يلتقي رئيس معهد المتغيرات الدولية حاكم الشارقة يلتقي رئيس معهد المتغيرات الدولية

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، روبرت هيل رئيس مجلس أمناء معهد المتغيرات الدولية بجامعة كوينزلاند، وذلك بمكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالضيف متبادلاً معه الأحاديث الودية وذات القضايا المشتركة حول الاستدامة البيئية، وبين سموه جهود إمارة الشارقة في الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي الذي تتمتع به.

من جانبه أطلع رئيس مجلس أمناء معهد المتغيرات الدولية صاحب السمو حاكم الشارقة على البرامج المشابهة، والتي يقوم بها المعهد في استراليا، مثنياً على دور سموه في الاهتمام بهذا الجانب البيئي الهام.

وتأتي هذه الزيارة لتوطيد العلاقات العلمية والتعاون المشترك ولتفعيل الاتفاقية المبرمة سالفاً بين أكاديمية الشارقة للبحوث ومعهد المتغيرات الدولية بجامعة كوينزلاند، والتي دعت الى التعاون في مجالات دراسات علوم المحيطات والسواحل واستدامة المياه وأنظمة الغذاء وأنظمة الطاقة المتجددة والنظيفة من خلال القيام بالبحوث المشتركة وتبادل العلماء والباحثين إلى جانب تنظيم برامج أكاديمية مشتركة بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور عمر عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث.

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