حاكم عجمان يستعرض علاقات التعاون مع قنصل بنغلاديش

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه في الديوان أمس، سيكدار بدر الزمان قنصل عام جمهورية بنغلاديش الشعبية، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين، وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقات في العديد من المجالات، وسبل توطيدها، لما فيه مصلحة الشعبين.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان، بالقنصل العام البنغالي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله.

وأعرب قنصل عام بنغلاديش، عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية، وما تشهده دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة، من نهضة حضارية في الميادين كافة.

حضر اللقاء، الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من وكبار المسؤولين.