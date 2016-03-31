الزمالك: تحويل حمادة طلبة وحازم إمام والشناوي للتحقيق

أعلن أحمد الشيخ لاعب الأهلي عن نفسه في أول مشاركة أساسية له مع الفريق الأحمر بتسجيله لهدفين في شباك ديروط في المباراة التي جمعت بينهما في كأس مصر.

وتغلب الأهلي على ديروط بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء في إطار دور الـ32 من كأس مصر وذلك في ملعب الإسكندرية. (شاهد أهداف المباراة)

وعلى الرغم من أن ديروط ليس بالمنافس القوي الذي يمكن من خلاله الحكم على مستوى الشيخ لكن هناك أرقام مميزة حققها لاعب الأهلي في اللقاء ينبغي استعراضها بعد أول مشاركة أساسية له. (شاهد ملخص لمساته)

مرر الشيخ الكرة 42 مرة منهم 36 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 85%.

42% من تمريرات الشيخ كانت للأمام مقابل 33% لطرفي الملعب و25% للخلف.

كان لاعب مصر المقاصة السابق أكثر لاعب سدد على مرمى ديروط من لاعب الأهلي بواقع ست مرات، منهم مرتين فقط بين القائمين والعارضة ومنهم جاء هدفيه.

وتواجد لاعب الأهلي في الناحية اليمنى للأهلي في المباراة وسبب إزعاجا كبيرا لدفاعات ديروط ولم يكتف بذلك بل توغل كثيرا إلى منطقة جزائهم.

كما أنه قام بمراوغة الخصم خمس مرات بنجاح من أصل سبع محاولات.

تميز الشيخ أيضا في كونه ثاني أكثر لاعب من الأهلي استخلاصا للكرة بواقع 13 مرة، منهم ثلاث مرات أمام منطقة جزاء الاهلي.

الدوائر الخضراء تعني استخلاصه للكرة والحمراء التي فقدها.. وهنا نذهب للأمر السلبي في أرقام الشيخ.

فلاعب الأهلي كان ثاني أكثر لاعب فقدا للكرة بواقع سبع مرات، من بينهم أربع مرات في أماكن إنهاء الهجمات للأهلي.