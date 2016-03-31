النني عن جائزة لاعب الشهر: البداية الجيدة هي الطريق إلى النجاح

أبدى محمد النني لاعب وسط أرسنال سعادته البالغة بجائزة أفضل لاعبي المدفعجية في شهر مارس والتي حصدها يوم الأربعاء.

وفاز النني بأول جائزة لاعب شهر له مع أرسنال، إذ أنه اختير كأفضل لاعب بالفريق عن شهر مارس، حسب تصويت الجماهير.

وقدم النني مستوى متميز في شهر مارس مع المدفعجية وسجل هدفه الأول بدوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في الكامب نو بإياب دور الـ16 بالمباراة التي خسرها أرسنال بنتيجة 3-1.

وقال النني في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الحمد لله، بداية جيدة نحو طريق النجاح".

وأضاف "أشكر كل زملائي ومدربي وجماهير أرسنال أفضل جماهير في العالم".

وتخطى النني داني ويلبك الذي حل في المركز الثاني، وميسوت أوزيل اللاعب الذي فاز بالجائزة عن شهر فبراير الماضي في المركز الثالث.

وحصل محمد النني على 31.6% من الأصوات، ثم داني ويلبك على 25.3% ، ثم ميسوت أوزيل على 14.1%، ثم 29% مقسمة على اللاعبين الأخرين.

وشارك النني حتى الآن مع أرسنال في 8 مباريات وسجل هدف وحيد، ولعب في شهر مارس ضد توتنام وتعادل الفريقان بنتيجة 2-2، ومباراة إيفرتون وفاز بها المدفعجية بنتيجة 2-0.

وهذا بالإضافة مباراتي هال سيتي الثانية بكأس الإتحاد الإنجليزي وانتهت بنتيجة 4-0 لأرسنال، ثم واتفورد بالجولة السادسة من الكأس وانتهت بنتيجة 2-1 لواتفورد، ومباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا والتي سجل فيها هدف أرسنال الوحيد.

وكان ذلك الهدف قد حصل على هدف الشهر في أرسنال أيضا حسب ما أعلن النادي أمس الثلاثاء. (طالع التفاصيل)