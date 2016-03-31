"الأهلى"عن اختيار رمضان صبحى ضمن "تشكيلة فيفا":"كبر قبل أوانه"

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن اللاعب رمضان صبحى "كبر قبل أوانه" وعليه أن يدرك أنه مازال أمامه مشوار كبير جداً مع الكرة.

جاء ذلك تعليقا على اختيار مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اللاعب المصرى رمضان صبحى صانع ألعب المارد الأحمر، فى التشكيلة المثالية لأسبوع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما قاد المنتخب الوطنى لتحقيق الفوز على نيجيريا بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2017 بالجابون.

وأكد عبد الحفيظ، خلال خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "ONTV"، أن رمضان صبحى مازال أمامه مشوار طويل جداً حتى يصل إلى عالم النجومية، مشدداً على اللاعب أن يدرك الأمر جيدا، حتى لا ينتهى سريعاً مثل نجوم كثيرين، وأن يتحلى بالصبر، مشيراً إلى أن "رمضان" يمتلك إمكانيات عالية جداً، لافتاً إلى أنه واثق فى تفكير اللاعب وتربيته، وعقليته التى لن تقوده إلى حافة الهواية.

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