اعترافات قاتل ابنه بشبرا:"ضربنى قصاد الناس وهزئنى وأخيرا ارتحت منه"

أدلى المتهم بقتل أبنه فى شبرا الخيمة باعترافات تفصيلية حول ارتكابه للجريمة أمام الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وقال المتهم فى اعترافاته "أبنى أعتاد على التشاجر معى وإهانتى وطردته قبل ذلك من المنزل أكثر من مرة".

وأضاف المتهم ويدعى " يوسف ع " – 65 سنة – " تاجر ملابس – "يوم الواقعة فوجئت بأبنى يحاول الإعتداء عليا بعصا خشبية أمام الجيران فى الشارع فأخذتها منه وحدثت بيننا مشاجرة حاول خلالها أن يطعنى بمطواة فخطفتها من يده وطعنته بها فسقط فى الأرض غارقاً فى الدماء وسملت نفسى بعدها"، قائلا " أبنى عاق وارتحت منه".

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً من العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة يفيد بوجود جثة بشارع توفيق عبد الواحد بمنطقة منشية عبد المنعم رياض

وبانتقال الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ومعاونه النقيب مصطفى هاشم المراغى، تبين وجود جثة "ملاك ى ع" 17 سنة طالب مسجاة بالشارع أمام باب منزله وبها إصابة طعنة بالصدر من الجهة اليسرى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وبسؤال والد المجنى عليه "يوسف ع" 65 سنة صاحب محل ملابس حريمى أقر بحدوث مشاجرة بينه وبين أبنه المجنى عليه أثناء تواجدهما أمام منزلهما تعدى عليه خلالها نجله بالضرب بعصا خشبية فبادره بطعنة بسلاح أبيض "مطواة"، كانت بحوزته أودت بحياته وقدم السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبسؤال شقيق المجنى عليه "رومانى ى " 30 سنة تاجر ملابس أيد ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2052 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أمر كريم عامر مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وصرح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

- أب يقتل ابنه طعنا بمطواة لتعديه عليه بعصا خشبية بشبرا الخيمة

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