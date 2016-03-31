برج الأسد حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>تجنى بعض المال بطريقة غير متوقعة اليوم وهذا هو افضل يوم للفوز فى البورصة والمشاريع المحفوفة بالمغامرة، وهذا يساعدك على أن تلبى التزاماتك التى لا يمكنك تجاهلها. على الصعيد العاطفي:

>اليوم مثالى جدًا للحب احرص على أن تظهر تقديرك لشخص مميز فى حياتك عن طريق القيام بشيء غير متوقع. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تشعر بالنشاط الشديد اليوم وتستمتع بأنك لا تشعر بالإجهاد وهو ما يجعلك تتحمل مسؤولية الناس المحيطة بك وهو يوم جيد للرياضيين والاشخاص ذوى الصلة بالرياضة الذين من المحتمل ان يحققوا النجاح. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يجب أن تستعد لمواجهة كبيرة اليوم قد يترتب عليها الكثير من التغييرات فى حياتك وكن متأهبًا لمحادثة صريحة وشفافة مع شخص يهمك قد يكون لها فائدة كبيرة عليك.

شبكةعيونالإخبارية

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