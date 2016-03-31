برج العذراء حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:
>المجازفة أمر مهم فى العمل للتعرف على نفسك أكثر، ومعرفة قدراتك، لذلك عليك التخلى بعض الشىء عن التردد .. حتى تستطيع إثبات نفسك فى عملك بشكل أكبر، فالحياة تحتاج إلى بعض المجازفة، واعلم أن أى تجربة جديدة ستخوضها ستفيدك بشكل كبير فى عملك، وفى حياتك بشكل عام.
على الصعيد العاطفى:
>أى علاقة تدخلها يجب أن توازن بين عقلك وقلبك فيها، فحتى تكون راضياً عنها تماماً يجب أن تكون مقتنعاً بعيوب من تحب ومتقبلها، وإن شعرت أنك غير قادر على تحمل هذه العيوب فحتى لا تهدر الكثير من وقتك ووقته، احسم أمورك، فإما أن تمضى قدماً، وإما أن تخرج من حياته، فالأمر لا يحتاج إلى ضياع الكثير من الوقت.
برج العذراء على الصعيد الصحى:
>اتباعك لنظام غذائى جيد، يجعلك قادراً على مواصلة الحياة بنشاط، لذلك عليك المدوامة دوماً على مراقبة الحالة الصحية لك، كما يمكنك إدخال بعض العادات الصحية فى حياتك، كممارسة رياضة تحبها.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>عندما يكون لديك فكر جيد، ولسان لا يساعدك على نقل هذا الفكر للآخرين والتعبير عنه، فأنت فى مأذق حقيقى، لأن عدم قدرتك على التعبير تجعلك تعانى الكثير، حاول أن تتدرب على التعبير عن نفسك بشكل أكبر، سيأخذ منك وقتاً، لكنه ليس مستحيلاً.