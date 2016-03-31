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حظك اليوم برج الحمل الخميس 31/ 3/2016

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 31/ 3/2016 حظك اليوم برج الحمل الخميس 31/ 3/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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اليوم مناسب للأعمال التجارية الناجحة قد تعقد صفقات تغير من مجرى حياتك. تتعرض لضائقة مالية مفاجئة ولكنها سوف تمر سريعًا حاول فقط أن تلتزم الهدوء وتفكر بطريقة منطقية.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:
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تحتاج إلى التفكير بشكل منطقى فى علاقة حالية تسبب لك الكثير من التوتر والتعاسة، عليك أن تحذر حتى لا تضيع مزيدًا من السنوات فى علاقة غير مناسبة لك ولن تسبب إلا مزيد من الألم.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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قلة النوم تسبب لك التوتر والعصبية، تحتاج إلى إجازة من العمل لبضعة أيام وان تسترخى تمامًا وتبعد تفكيرك على الأشياء السلبية حتى تستطيع أن تستعيد نشاطك وحيويتك مرة اخرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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تتأرجح علاقتك مع الشريك بشكل ملحوظ بين صعود وهبوط عليك أن تفكر جيدًا فى جدوى تلك العلاقة وهل تحقق لك السعادة أم لا. يوم مناسب للدخول فى شراكات وأعمال ناجحة.

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مصر 365

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