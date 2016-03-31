حظك اليوم برج الحوت ليوم الخميس 2016/3/31

حظك اليوم لبرج الحوت :

>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

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مجموعة من الأخبار السعيدة ستلحق بأبناء هذا البرج على المستوى العملى، فسيحققون انتصار كبير بعد فترة من الخسارة، لكن لا يستدعى ذلك ان يبتعدوا تماما عن باقية خطاتهم وترتيباتهم لأنها من الممكن ان تنقلب الأحوال إذا لم يحافظوا على نجاحهم.مازالوا يقضون أيامهم فى رحلة البحث عن حب حقيقى وواضح وصريح يقف إلى جوارهم ويشعرهم بانهم مازالوا يتنفسون وقلوبهم تنبض بالحياة، لكن لا داعى للقلق فالنهاية السعيدة ستأتى فى معادها .استقرار كبير فى حالتهم الصحية فلا داعى للقلق، لكن لا يعنى ذلك عدم الخضوع إلى الفحوصات الطبية.أخبار جيدة سيستمع لها أبناء هذا البرج فى عملهم والحب سيجدونه فلا داعى للبحث عنه لأنه سيأتى لا محالة من ذلك.