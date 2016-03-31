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حظك اليوم برج الدلو الخميس 31/3/2016

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 31/3/2016 حظك اليوم برج الدلو الخميس 31/3/2016

على الصعيد المهني:
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قد تغير وظيفتك قريبًا أو تنتقل إلى مكان آخر فى نفس المهنة فالقمر يوحى بتغيير فى محيطك العملى ولكن هذا التغيير على الأغلب سوف يكون نحو الأفضل وسوف يفتح لك آفاقًا جديدة لمستقبل ناجح.

على الصعيد العاطفى:
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أجواء من الرومانسية المفاجئة تسيطر على علاقتك بالشريك، حاول أن تستمتع بتلك الأجواء ولا تفكر كثيرًا فيما سيحدث بعد ذلك. اذا كنت متزوج قد تحظى بطفل جديد قريبًا.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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التقلبيات الجوية تقوم بنقل العديد من الأمراض عن طريق العدوى قد تتعرض لأحد تلك الأمراض عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حتى تمر تلك الفترة بسلام.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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سوف تضعك الحياة أمام خيارات صعبة وعليك أن تتدبر أمورك وتختار الأصلح وتتحمل الخسارة. استمع إلى عقلك هذه الأيام سوف يقودك إلى الطريق الصحيح فقط حدد أولوياتك ولا تتردد فى القرارات الحاسمة.

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مصر 365

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