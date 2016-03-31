حظك اليوم برج الدلو الخميس 31/3/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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قد تغير وظيفتك قريبًا أو تنتقل إلى مكان آخر فى نفس المهنة فالقمر يوحى بتغيير فى محيطك العملى ولكن هذا التغيير على الأغلب سوف يكون نحو الأفضل وسوف يفتح لك آفاقًا جديدة لمستقبل ناجح.أجواء من الرومانسية المفاجئة تسيطر على علاقتك بالشريك، حاول أن تستمتع بتلك الأجواء ولا تفكر كثيرًا فيما سيحدث بعد ذلك. اذا كنت متزوج قد تحظى بطفل جديد قريبًا.التقلبيات الجوية تقوم بنقل العديد من الأمراض عن طريق العدوى قد تتعرض لأحد تلك الأمراض عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حتى تمر تلك الفترة بسلام.سوف تضعك الحياة أمام خيارات صعبة وعليك أن تتدبر أمورك وتختار الأصلح وتتحمل الخسارة. استمع إلى عقلك هذه الأيام سوف يقودك إلى الطريق الصحيح فقط حدد أولوياتك ولا تتردد فى القرارات الحاسمة.