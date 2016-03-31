حظك اليوم برج العقرب الخميس 31/ 3/2016

تعانى من بعض المشاكل العابرة مع مديرك جنب العصبية وألتزم الهدوء التانى حتى تمر تلك المشاكل ولا تؤثر بشكل سلبى على مستقبلك. لديك أفكار رائعة لا تؤجلها وابدأ فى تنفيذها فورًا.
على الصعيد العاطفى:
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لا تتجاهل التلميحات التى يحاول أحدهم أن يعبر بها عن اعجابه بك. تدخل فى علاقة حب جديدة تسبب لك السعادة بعد فترة من المعاناة النفسية فى علاقات غير مناسبة لك.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
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مشاكل صحية مفاجئة فى الجهاز الهضمى قد تفاجئك عليك أن تحذر وتنتبه لصحتك جيدًا هذه الأيام. استشر طبيب فور شعورك بأى أعراض مرضية حتى لا تتفاقم وتسبب لك الكثير من المشاكل.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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مررت ببعض المشاكل المربكة فى حياتك الفترة السابقة تبدأ فى التوصل إلى حلول مناسبة لها بدءً من اليوم. فترة من الاستقرار النفسى الذى لا يعكر صفوه سوى بعض المشاكل العابره فى العمل.
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شبكةعيونالإخبارية
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