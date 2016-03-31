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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2016/3/31

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2016/3/31 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2016/3/31

لبرج الجوزاء :
>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:


>يعد التردد وعدم القدرة على الحسم بين امرين من أكثر الصفات الملتصقة بهذا البرج لكنها ستكون عائق بينه وبن تحقيق احلامه طوال الفترة القادمة، فسيعرض عليهم أمر يحتاج إلى قرار ربما هذا التردد يغير من مجرى حياتهم إلى الأسوأ.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>استقرار نسبى لهذا البرج بالنسبة للحياة العاطفية، فهناك المزيد من المشاكل التى ربما تواجههم فى حياتهم العادية، لكن يأتى الحب ليكون طوق النجاة بالنسبة لهم.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>الحالة الصحية جيدة ومستقرة ولا داعى للقلق بشأن بعض الاعراض البسيطة مثل الصداع وغيرها لأنها مجرد أعراض زائلة وغير مستقرة .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى قرار حاسم يجب أن يتخذونه ويتوقف عليه مستقبلهم بالنسبة للحياة العملية، لوالحب سيكون طوق نجاتهم من بعض المشاكل التى تواجههم فى هذه الفترة .

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مصر 365

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