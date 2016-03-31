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حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 2016/3/31

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 2016/3/31 حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 2016/3/31

لبرج الميزان :
>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:
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وفقا لمسيرة الحظ الجيد والامور السعيدة التى سينعم بها أبناء هذا البرج طوال العام، سيكون هذا اليوم من أكثر الأيام التى يتألق وينجح بها برج الميزان فى تحقيق المزيد من أحلامه وطموحاته فى العمل، فربما يستطيعون تحقيق مكاسب مادية هائلة أو يحصلون على ترقية طالما انتظروها .

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:
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الحب سيكون من العوامل التى تؤثر سلبا على أبناء هذا البرج فالنزاع بين شريك الحياة من الممكن ان يوصل إلى نتائج سلبية تؤخر من مستواه وتجعله فى تراجع عن عمله وعن حياته الصحية، لذلك يجب أن يتوقفوا قليلا ويعيدوا حسباتهم مرة أخرى.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:
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ما زالت الحالة الصحية لديهم فى ارتفاع كبرى وملحوظ، لكن يجب أن نبتعد عن بعض العادات السلبية مثل التدخين.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :
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النجاح وحصاد المكافئات والترقيات سيكون مصيرهم فى هذه الأيام، لكن للأسف الحب سيقف عائقا بينهم وبين الشعور بالراحة.

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مصر 365

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