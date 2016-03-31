حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 2016/3/31

حظك اليوم لبرج الميزان :

>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

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وفقا لمسيرة الحظ الجيد والامور السعيدة التى سينعم بها أبناء هذا البرج طوال العام، سيكون هذا اليوم من أكثر الأيام التى يتألق وينجح بها برج الميزان فى تحقيق المزيد من أحلامه وطموحاته فى العمل، فربما يستطيعون تحقيق مكاسب مادية هائلة أو يحصلون على ترقية طالما انتظروها .الحب سيكون من العوامل التى تؤثر سلبا على أبناء هذا البرج فالنزاع بين شريك الحياة من الممكن ان يوصل إلى نتائج سلبية تؤخر من مستواه وتجعله فى تراجع عن عمله وعن حياته الصحية، لذلك يجب أن يتوقفوا قليلا ويعيدوا حسباتهم مرة أخرى.ما زالت الحالة الصحية لديهم فى ارتفاع كبرى وملحوظ، لكن يجب أن نبتعد عن بعض العادات السلبية مثل التدخين.النجاح وحصاد المكافئات والترقيات سيكون مصيرهم فى هذه الأيام، لكن للأسف الحب سيقف عائقا بينهم وبين الشعور بالراحة.