برج القوس حظك اليوم الخميس 31 /3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>تواجه الكثير من الصعوبات فى عملك رغم أنك تحاول أن تركز فى التفاصيل وتكسب تأييد رؤسائك اليوم وتحاول أن تبدع وتتفانى فى عملك، فلا تجعل ذلك يحبطك لأنه رغم كل الصعوبات ستحظى فى النهاية بمكافآت كبيرة فى انتظارك. على الصعيد العاطفي:

>حياتك العاطفية راكدة فى هذه المرحلة من الزمن لذلك يجب ان تقضى بعض الوقت مع الناس الذين تحبهم ويهتمون بصدق لأمرك لأن هذا سينعكس ايجابا عليك بدرجة كبيرة، وحاول أن تستعين بنصائح من الاصدقاء والمقربين منك. برج القوس على الصعيد الصحي:

>انت فى مزاج سيئ اليوم وتفتقد بشكل كبير للطاقة لذا حاول أن تحافظ قدر الإمكان على الطاقة الايجابية والتفاؤل كى لا ينعكس ذلك على صحتك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تواجه الكثير من المشكلات فى العمل اليوم لكنك ستتخلص من كل شىء مزعج وتحافظ على موقفك المتفائل.

شبكةعيونالإخبارية

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