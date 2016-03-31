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فلاح يعثر على كيس ذهب داخل أرضه والمباحث تتوصل لمرتكبى واقعة سرقته

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فلاح يعثر على كيس ذهب داخل أرضه والمباحث تتوصل لمرتكبى واقعة سرقته فلاح يعثر على كيس ذهب داخل أرضه والمباحث تتوصل لمرتكبى واقعة سرقته
عثر فلاح على كمية من الذهب مدفونة داخل أرضه بالدقهلية كانت مسروقة من صاحب محل مشغولات ذهبية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدي القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مصطفي عبد الوهاب مصطفى 48 سنة فلاح ومقيم كفر دميرة التابعة لمركز طلخا بالعثور على كيس بلاستك بداخله كمية من المششغولات الذهبية اثناء حفرة بأرضه الزراعية زمام القرية وتبين أنه يزن 600 جرام.

وبالفحص تبين أنه تحمل مواصفات لبعض مسروقات فى بلاغ هانى زغلول أحمد 45 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية بقرية دميرة بعد تعدى مجهولين عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح متفرقة بأنحاء الجسم والاستيلاء منه على حقيبة جلدية بداخلها كمية من المصوغات الذهبية تزن كيلو جراما ومبلغ 8 آلاف جنية أثناء استقلاله توك توك فى طريقه إلى محل إقامته وفرارهم هاربين، وقد أسفرت التحريات إلى أن مرتكبى الحادث رضا الغريب السيد أحمد ، ومحمد جمعة محمد على، ومحمود أحمد محمد ، وأحمد محمد عباس وجميعهم يقيمون كفر دميرة الجديد وتم ضبط جميع المتهمين عدا الرابع واعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المسروقات بحوزة المتهم الهارب وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

مشغولات ذهبية (1)

مشغولات ذهبية (2)

مشغولات ذهبية (3)

مشغولات ذهبية


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