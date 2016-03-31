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مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بطريق "بنى عبيد -كرنس" فى الدقهلية

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مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بطريق "بنى عبيد -كرنس" فى الدقهلية مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بطريق "بنى عبيد -كرنس" فى الدقهلية
وقع حادث تصام، منذ قليل، بين سيارتين إحداهما أجرة والأخرى ملاكى، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين، بطريق بنى عبيد دكرنس.

واستقبل مستشفى بنى عبيد المركزى، جثمان "يوسف حافظ محمد حافظ 38 سنة" من كفر الصلاحات، متزوج ولديه طفلين، معين حديثا ويعمل مدرسا ً للرياضيات بأحد المعاهد الأزهرية فى مدينة ميت سلسيل التابعة لمحافظة الدقهلية، كما أصيب 9 آخرين.

يذكر أن الحادث يعد الخامس من نوعه على هذا الطريق، والحادى عشر خلال شهرى فبراير ومارس، حيث توفى خلال مارس الجارى ما يزيد عن 9 أشخاص وأصيب 30 آخرين.

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