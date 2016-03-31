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استئناف محاكمة المتهمين بقطع طريق ناهيا وسماع الشهود اليوم

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استئناف محاكمة المتهمين بقطع طريق ناهيا وسماع الشهود اليوم استئناف محاكمة المتهمين بقطع طريق ناهيا وسماع الشهود اليوم
تستأنف اليوم الخميس الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس، محاكمة 3 متهمين، قاموا بالتجمهر وقطع الطريق الدائرى أعلى منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة وحيازة أسلحة نارية، وسماع أقوال الشهود.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من عبد الرحمن محمد صلاح وعمرو الحسينى ومحمود شحاتة، بأنهم فى تاريخ 28 أكتوبر 2014 بدائرة قسم بولاق الدكرور اشتركوا فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام، حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وقاموا باستعراض القوة والعنف وترويع المجنى عليه "أحمد رفاعى" قصد ترويعه والحق الأذى المادى المعنوى.

- تأجيل محاكمة المتهمين بـ"قطع طريق ناهيا" لـ30 يناير المقبل
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