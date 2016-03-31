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جنرال أمريكي: أوباما قد يأمر قريبا بزيادة القوات فى العراق

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جنرال أمريكي: أوباما قد يأمر قريبا بزيادة القوات فى العراق جنرال أمريكي: أوباما قد يأمر قريبا بزيادة القوات فى العراق
قال جنرال أمريكى أمس الأربعاء، إن الرئيس باراك أوباما سيدرس فى "الأسابيع المقبلة" إمكانية زيادة عدد القوات الأمريكية فى العراق.

وأبلغ الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الصحفيين أن العسكريين الإضافيين سيشاركون فى تعزيز إمكانات القوات العراقية التى تستعد لهجوم كبير على تنظيم داعش فى الموصل.

وقال دانفورد إن مسؤولين عسكريين أمريكيين وعراقيين يعكفون على دراسة خطة لاستعادة الموصل التى سقطت فى قبضة التنظيم فى يونيو 2014 وشكل المساعدة التى يمكن أن تقدمها القوات الأمريكية.

وقال دانفورد: "يجرى إعداد هذه التوصيات وسيكون بوسع الرئيس اتخاذ بعض القرارات هنا فى الأسابيع المقبلة. قدمتها إلى الوزير (وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر) وسيناقشها الوزير مع الرئيس."

كان دانفورد قال الأسبوع الماضى إنه يتوقع زيادة فى مستوى القوات الأمريكية فى العراق عن العدد الحالى البالغ 3800 عسكرى لكنه أوضح أنه لم تتخذ قرارات بعد فى هذا الشأن.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يرغبون فى الاستفادة من النجاحات الأخيرة التى تحققت فى ساحات المعارك ضد التنظيم مثل استعادة القوات العراقية مدينة الرمادى أواخر العام الماضي.

وأضاف دانفورد: "التوقيت حاليا يركز فى الواقع على المرحلة التالية من الحملة وهى الموصل والحفاظ على الزخم الذي‭‭ ‬‬رأيناه فى الرمادي."
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