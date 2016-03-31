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أخبار المغرب اليوم.. السعودية تدعم الرباط لتصنيع أسلحة محليا

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أخبار المغرب اليوم.. السعودية تدعم الرباط لتصنيع أسلحة محليا أخبار المغرب اليوم.. السعودية تدعم الرباط لتصنيع أسلحة محليا
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول التعاون العسكرى المغربى السعودى والذى انتقل خلال فى الفترة الأخيرة إلى السرعة القصوى، فبعد مشاركة المغرب فى التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، ومشاركته فى مناورات رعد الشمال، ثم التوقيع قبل ذلك على اتفاق عسكرى بين الرباط والرياض، كما بدأ الحديث عن دعم سعودى للمغرب من أجل توفره على صناعة عسكرية مستقلة.

وقررت الرياض دعم تطوير الصناعات العسكرية فى المغرب، من خلال اقتناء براءات تصنيع أسلحة دفاعية، بالإضافة إلى التوفر على خبرة صيانة الأسلحة، وللوصول إلى هذا الهدف، تم تخصيص مبلغ ضخم قدره 22 مليار دولار إلى عام 2019 من أجل وضع اللبنات الأساسية لصناعة عسكرية مغربية.

أخبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، سبل تدعيم التعاون المغربى الفرنسى فى ميدان الصيد البحرى والذى ركزت عليه مباحثات أجريت مؤخرا بالرباط، بين وزير الزراعة والصيد البحرى، عزيز أخنوش، وكاتب الدولة الفرنسى المكلف بالنقل والبحر والصيد، الآن فيدالى.

وخلال هذه المباحثات، بحث المسئولان السبل الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائى فى ميدان البحث العلمى والأحياء المائية، والتكوين والتجارة البينية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، إبداء المغرب استعداده للحوار بشأن الأزمة التى أثارها وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون للوضع القائم فى الصحراء الغربية بأنه "احتلال"، فى حين دعت الجزائر فرنسا إلى تأييد حق تقرير المصير للسكان الصحراويين.

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