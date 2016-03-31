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عضو بالمجلس الرئاسى الليبى: الشعب هو الداعم الحقيقى لحكومة الوفاق الوطنى

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عضو بالمجلس الرئاسى الليبى: الشعب هو الداعم الحقيقى لحكومة الوفاق الوطنى عضو بالمجلس الرئاسى الليبى: الشعب هو الداعم الحقيقى لحكومة الوفاق الوطنى
قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى موسى الكونى "إن حكومة الوفاق تفتح قلبها لكافة أبناء الشعب الليبى لكى يلتحموا معنا ويشاركونا فى قيادة المرحلة".

وأضاف الكونى فى تصريح صحفى مساء أمس الأربعاء "إن الداعم الحقيقى لحكومة الوفاق الوطنى هو الشعب الليبى"، لافتا أنه كان من الضرورى "أن ندخل العاصمة الأبدية لليبيا ونباشر منها عملنا لكى نفك عن أهلنا الكرام أوزار هذه المِحنة التى كسرت ظهورهم".

ونوه بأن دخول المجلس الرئاسى العاصمة طرابلس أمس، خطوة مهمة ناجحة، ويبقى أمامنا الكثير من التحديات ونحن سنتواصل مع كافة الأطراف وندعوهم للالتحاق بهذا التوافق التاريخى"، مؤكدًا أن هذا من صميم أهداف حكومة التوافق الوطنى، "وهو الطريق الضرورى لتحقيق المصالحة الوطنية والبدء فى إرساء دعائم دولة الحق والعدل والقانون".

كان المجلس الرئاسى الليبى برئاسة فائز السراج، قد وصل عصر أمس للقاعدة البحرية الليبية بطرابلس.
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