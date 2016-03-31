تحليل في الجول - طه إسماعيل: كوبر محق في طريقة لعبه مع مصر.. وهناك 3 أشياء يجب علاجها

يؤمن طه إسماعيل لاعب الأهلي السابق والناقد الرياضي أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر كان محقا في الاعتماد على خلق كثافة عددية في وسط الملعب والاعتماد على المرتدات أمام نيجيريا لأن فريقها أقوى من الفراعنة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على نيجيريا يوم الثلاثاء بملعب برج العرب في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 بهدف دون رد ليقترب كثيرا من التأهل للبطولة.

وعلى الرغم من أن الناقد الرياضي المخضرم يرى أن الفوز هو أهم شيء لكنه يرى أن هناك بعض النقاط التي ينبغي العمل عليها وتطويرها قبل الفترة المقبلة التي ستكون هامة للغاية.

وكل ما يلي على لسان طه إسماعيل في حديثه لـFilGoal.com.

اتفاق مع كوبر

"قدمنا مباراة جيدة إلى حد ما وأنا متفق مع كوبر في طريقة لعبه بالاعتماد على الكثافة العددية في وسط الملعب واللعب على المرتدات السريعة".

"فكوبر كان يعلم أن نيجيريا أقوى من منتخب مصر لذلك لم يبدل أسلوبه عن مباراة الذهاب".

"فهناك بعض الفرق التي تلعب على المرتدات والكرات الطويلة، وهناك فريق آخر يحب اللعب الجمالي مع الاستحواذ على الكرة والدفاع بشكل جيد، وهناك آخرين طماعين يحبون تحقيق التوازن بين الطريقتين السابقتين أو الفوز ولو على حساب الأداء".

"أرى أن كوبر كان محقا في طريقته أمام نيجيريا فأي فريق كان يستطيع الفوز بالمباراة".

علاج 3 أشياء

"لا أنتقص من الفوز ولكن هناك عدة نقاط يجب علاجها والأفضل أن نفكر بها ونحن في حالة انتصار أفضل من محاولة تدارك الأخطاء فيها أثناء الهزيمة".

"يجب على ثنائي الارتكاز إبراهيم صلاح ومحمد النني أن ينظروا للجانب الهجومي فليس من المعقول أن يتسلما الكرة من المدافع ثم يعيداها إليه مرة أخرى".

"ما حدث هو أن الكرة كانت تعود من الارتكاز إلى المدافعين مرة أخرى للجوء للتمريرات الطولية".

"كان هناك مشكلة في استلام الكرة من المدافعين ثم الدوران لنقل الفريق للحالة الهجومية".

"اللاعب الذي يؤدي ذلك الدور هو حسام غالي فهو يلعب دائما وعينه تنظر للأمام".

"النقطة الثانية التي ينبغي تطويرها هي الجانب الهجومي وأنا لا أعيب في مروان محسن في تلك المباراة".

"لكن المشكلة إنه لم يكن هناك أي تمويل للمهاجم الصريح في المنتخب".

"أما النقطة الثالثة فهي أن المدافعين لم يتقدموا للأمام لتقديم المساندة الهجومية خلال المباراة".

"يجب أن يتقدم المدافعين في بعض الفترات لدفع الفريق كله للأمام من أجل مناورة الخصم والاستحواذ أكثر على الكرة".

"تطور المنتخب لن يأتي إلا حينما يبدأ الفريق الهجوم من الخلف بدون اللجوء للتمريرات الطويلة وأن يكون هناك قدر من المهارة الفردية بما لا يضر اللعب الجماعي".

خط الهجوم

"محمد صلاح ورمضان صبحي قدما مباراة مميزة للغاية".

"لكن لا بد من الاستحواذ والسيطرة على الكرة أكثر في الثلث الأخير من الملعب وتنويع اللعب على الأطراف بدلا من أن يظل كل لاعب متمركزا في مكانه ويستسلم للرقابة".

"هدف رمضان صبحي جاء بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي المنتخب داخل منطقة الجزاء وهذا ما أتحدث عنه".