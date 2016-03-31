وكيل المعهد الأزهرى المتهم بالإساءة للرسول:"لم أقل لو النبى اتأخر هاخده غياب"

قال محمد روحى، وكيل معهد فتيات مشطا الأزهرى بسوهاج، إن التهم التى وجهت له بشأن إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم، "باطلة" وملفقة من قبل العاملين بالمعهد الأزهرى الرافضين للحضور وفق المواعيد الرسمية حسب قوله.

وأضاف وكيل المعهد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"،:" ما قيل فى ذلك يعد اتهام باطل والعاملون نسبوا لى هذه المقولة.. وكيف لى أن أهين رسول الله وانا ابن المؤسسة الأزهرية".

وأوضح "روحى"، أنه تم استبعاده من المعهد لحين انتهاء التحقيقات القائمة، وتابع:" التحقيقات أكدت أننى لم أقل إنه لو لم يحضر رسول الله هاخده غياب".

يذكر أن وكيل معهد فتيات مشطا الأزهرى بسوهاج، قد اتهم بالإساءة لرسول الله عندما قال للعاملين بالمعهد:"لو رسول الله تأخر هاخده غياب".

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