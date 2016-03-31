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"الوفد": رئاسة اللجان الفرعية بالبرلمان ليست "خناقة" وسندعم "الأصلح"

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"الوفد": رئاسة اللجان الفرعية بالبرلمان ليست "خناقة" وسندعم "الأصلح" "الوفد": رئاسة اللجان الفرعية بالبرلمان ليست "خناقة" وسندعم "الأصلح"
قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن حزبه سوف يدعم المرشح الأقوى والأصلح لتولى رئاسة أى لجنة فرعية داخل مجلس النواب بعيداً عن انتمائه الحزبى.

وأضاف الخولى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تعليقاً على ما أدلى به علاء عبدالمنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم بوجود مساع للتنسيق بين الائتلاف وحزبى الوفد والمصريين الأحرار على اللجان الفرعية، "حتى الآن لم يحدث اتصال بيننا..معندناش مشكلة لتولى الأصلح".

وتابع نائب رئيس حزب الوفد :"مش واخدنها خناقة أو مين مع مين ومش هتفرق دعم مصر ولا الوفد أو المصريين الاحرار..إذا اتفقنا على كده كلنا هنكون بنخدم مصر..دى مش خناقة دى لجان متخصصة أى قلب البرلمان".


>"دعم مصر": سننسق مع حزبى الوفد والمصريين الأحرار على اللجان الفرعية

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