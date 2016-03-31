محافظ دمياط :إنشاء شركة من مؤسسات الدولة لإقامة مدينة دمياط للأثاث

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وبحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذى ورؤساء المصالح والمراكز والمدن.

واستهل المحافظ اللقاء بالترحيب بـ محمود مطاوع للعمل مستشارا للمحافظة، كما هنأ تعيين مجدى الجندى رئيساً لمدينة عزبة البرج بعد نقل رئيس المدينة إلى رئاسة مركز العياط بالجيزة.

وأشار المحافظ أن المحافظة قد انتهت من دراسة تقييم أرض مدينة دمياط للأثاث على 331 فدان بمنطقة شطا بواسطة هيئة الخدمات الحكومية بإعتبارها الجهة المختصة بتقييم أراضى وأصول الدولة .. حيث ستدخل المحافظة طرفاً بقيمة الأرض فى الشركة التى ستقام من مجموعة من المؤسسين من وزارة الصناعة وبنك الاستثمار القومى والمحافظة ومشروع أيادى لإنشاء المدينة كأحد المشروعات القومية العملاقة التى يتبناها السيد الرئيس للنهوض بصناعة الأثاث وتحقيق طفرة تسويقية وتجارية لهذه الصناعة الحرفية من يد الصانع الدمياطى من المحلية والإقليمية إلى آفاق السوق العالمى، وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال المسح الشبكى والجسات وجارى حالياً تنفيذ الجسات التأكيدية للتربة بمعرفة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة .

كما أشار المحافظ إلى المؤتمر الذى عقد مع الشركات والهيئات الاقتصادية العاملة على أرض المحافظة لتفعيل المشاركة المجتمعية كمسئولية إجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم صندوق الخدمة بالمحافظة لإقامة مشروعات ذات النفع العام وتطوير الخدمات ومرافق البنية الأساسية بما يعود على المواطن والشركة والمجتمع فى آن واحد .

وعرض المحافظ على المجلس التنفيذى الاتفاق الذى تم مع رئيس هيئة ميناء دمياط بدعم المحافظة بـ5 مليون جنيه سنوياً وشركة دمياط للحاويات بـ 1 مليون جنيه وشركة D.n.m 350 ألف جنيه بزيادة 50 ألف سنوياً، كماعرض استعداد هذه الشركات والهيئات لعلاج مرضى فيروس C من أبناء محافظة دمياط، حيث قامت المحافظة بعلاج 706 حالة من مواطنيها وكذلك موافقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على علاج 1000 حالة من أبناء محافظة دمياط .

وعرض المحافظ أعمال جلسة المجلس التنفيذى للموافقة على جدول زيادة رسوم ترخيص السيارات والمركبات بأنواعها الملاكى والأجرة والنقل واللودر والونش والأتوبيس وحتى الدراجة البخارية بالإضافة إلى رخص القيادة، وقد وافق المجلس على زيادة رسوم التجديد أو استخراج الرخص الجديدة وفقاً لقانون المرور الذى ينص على الزيادة فى حدود 50 جنيه .

كما أشار المحافظ إلى استغلال هذه الزيادة لتطوير مبانى ومقرات المرور وساحات الفحص وإنشاء مبانى جديدة بالمراكز بالإضافة إلى مبنى جديد للمرور بشطا مكان السجن الذى كان مقترحا وفقاً لتعديل قرار التخصيص .

و وافق المجلس على اتخاذ إجراءات وفقاً لاشتراطات وزارة السياحة والقوانين والاشتراطات المنظمة بالنسبة للفنادق المكونة من 3 طوابق وتطمح فى الزيادة،وكذلك منح مهلة لحاجزى أراضى الامتداد العمرانى برأس البر لاستخراج تراخيص البناء إعتباراً من 1/10/2016 مراعاة للبعد الاجتماعى، كما قرر المجلس بالإجماع تخصيص الأرض خلف المخبز الآلى بالزرقا لصالح التضامن الاجتماعى حتى يتسنى لجمعية تنمية المجتمع ممارسة نشاطها، كما وافق المجلس على تخصيص عدد 6 مناطق بمدينة دمياط بالمجان لصالح صندوق تحيا مصر للإعلان عن دور المشاركات المجتمعية فى دعم المشروعات القومية.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور رفعت المحجوب على ميدان عمر أفندى بالزرقا.

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