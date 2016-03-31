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"الرى": إزالة 8 آلاف و793 حالة تعدى على نهر النيل

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"الرى": إزالة 8 آلاف و793 حالة تعدى على نهر النيل "الرى": إزالة 8 آلاف و793 حالة تعدى على نهر النيل
أكد المهندس صلاح عز رئيس هيئة حماية النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم إزالة 8 آلاف و 793 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 ألف و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ اطلاقها فى 5 يناير 2015.

وأضاف عز أنه تم إزالة 25 حالة تعدى على النيل بمحافظات "الجيزة المنوفية – الدقهلية – دمياط – سوهاج – أسوان"، مشيراً إلى أنه يتم الإعداد لحملات مكبرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، حيث تم وضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الحملات.

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