اليوم أولى جلسات استئناف فاطمة ناعوت على حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان

تنظر محكمة جنح مستأنف الخليفة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الخميس ، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الدكتور شريف أديب دفاع الكاتبة فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، لوقف التنفيذ.

و قال أديب فى تصريحات صحفية، إن الحكم الصادر ضد موكلته هو حكم قاضى جزئى وأول درجة، وأنه سوف ينتظر أسباب الحكم للرد عليها فى الاستئناف.

وعاقبت محكمة جنح الخليفة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار محمد الملط، الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه ، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامى.

يذكر أن نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، أحالت "ناعوت" إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

فيما نفت الكاتبة الصحفية أمام النيابة، أن يكون هدفها هو ازدراء الدين، موضحة أن تناولها القضية غير مخالف للشريعة الإسلامية من وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يعد نوعًا من الأذى الذى يحمل "استعارة مكنية"، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة.

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