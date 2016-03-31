رئيس الأمن العام:الحملات مستمرة على الجعافرة ولن نتركها حتى نطهرها بالكامل

أكد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، على استمرار الحملات الأمنية على منطقة الجعافرة بشكل يومى لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات والمتورطين فى قتل رجال الشرطة، مؤكداً أن قوات الأمن لن تعود من المنطقة إلا بعد تطهيرها بالكامل من العناصر الإجرامية.

وكانت أجهزة الأمن قد نجحت فى ضبط "الدكش" وقتل "كوريا" و"بوتشة"، بعد اقتحام منطقة الجعافرة بالقليوبية التى يتخذها العناصر الإجرامية وكراً لهم.

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