تحالف التيار الديمقراطى يرفض بيان الحكومة..ويحذر من عدم دستورية موازنة الدولة

رفض تحالف التيار الديمقراطى، برنامج حكومة المهندس شريف اسماعيل الذى ألقاه على البرلمان، مؤكدين أن هذا البرنامج سيدفع ثمنه الفقراء من الشعب المصرى خصوصا وأنه لم يشمل إجراءات لحمايتهم، مؤكدين أن الموازنة العامة التى تقدمت بها الحكومة تشمل عوار دستورى لعدم الوفاء بالنسب المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى.

ومن جانبه قال المهندس حمدى سطوحى رئيس حزب العدل، إن البرنامج الذى ألقته الحكومة أمام مجلس النواب لم يراعى الدستور المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة لم تنتبه إلى المأزق الذى ستقع فيه خلال تقديمها الموازنة العامة للدولة والتى نتوقع أنها غير دستورية.

وأضاف سطوحى، طبقا للدستور من المقرر أن تكون موازنة عام 2016 و2017 حققت المخصصات الخاصة بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، مضيفا: من المستحيل أن تستطيع الحكومة تحقيقها.

وحول البديل الذى يطرحه التيار قال السطوحى، إن المجلس الرئاسى للتيار استمع لما انتهت له اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادى، والذى يجهز له التيار بالتعاون مع المنتدى الوطنى، مشيراً إلى أنه تم اقتراح تقديم المؤتمر لمنتصف مايو لاستكمال الأوراق البحثية.

وتابع السطوحى،" تم اقتراح إضافة مجموعة جديدة من الموضوعات التى يقدم التيار بدائله فيها ومن المحتمل أن يكون أكثر من مؤتمر، مشدداً على أن البديل ليس كياناً ولكنه مجموعة من الأطروحات نحو الخروج من الأزمة".

جاء ذلك عقب اجتماع التيار الديمقراطى بمقر حزب الكرامة بحضور عدد من أعضاء المجلس الرئاسى من بينهم المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى والمهندس حمدى السطوحى رئيس حزب العدل ومدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى وجورج إسحاق عضو المجلس الرئاسى للتيار وعدد من قيادات حزبى الكرامة والتيار الشعبى من بينهم عبد العزيز الحسينى وطارق نجيدة .

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