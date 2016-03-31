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شاب يقتل والده بالمنوفية لمروره بأزمة نفسية

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شاب يقتل والده بالمنوفية لمروره بأزمة نفسية شاب يقتل والده بالمنوفية لمروره بأزمة نفسية
تجرد شاب بقرية شبرابلولة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، من إنسانيته بقيامه بقتل والده بسكين لمرورة بضائقة نفسية، تم نقله إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز منوف، يفيد مصرع "أحمد إبراهيم الشيمي 55 عاما"، مصاب بطعن في البطن، بالانتقال الفورى تبين قيام نجله "على" 25 عاما بالتعدى عليه بسكين لمروره بضائقة نفسية وتم نقله الي مستشفي منوف العام.

قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد خالد مكاوي، والنقباء محمد التحيوى وأحمد كشك وث محمد كشاف وأحمد الألهم، معاونى المباحث، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة لمرورة بضائقة نفسية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365