ضبط عاملين يسرقان شنط السيدات بالعمرانية

تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية القبض على عاملين بمطعم مقيمان بدائرة قسم الجيزة، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى خطف حقائب السيدات حال سيرهن بالطريق العام بدائرة القسم باستخدام دراجة بخارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأحد الأكمنة المعدة لهم حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بدائرة القسم حال قيامهما بخطف حقيبة يد من مواطنة مقيمة بدائرة قسم الجيزة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة واعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث مماثلة، وأرشدا عن أماكن ارتكابهما لتلك الحوادث وأماكن إخفائهما للمسروقات، حيث أمكن ضبطها وبعرضها على المجنى عليهن تعرفن عليها.

- سقوط تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب السيدات بطنطا

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