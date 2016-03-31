وزير الرياضة يجتمع بطاهر لوضع خطة الأهلي بعد التعيين

اتفق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي على عقد اجتماع مشترك للاتفاق على خطة المرحلة المقبلة بعد تعيين نفس المجلس.

وقال وزير الرياضة عبر قناة "أون تي في" إنه تحدث مع طاهر عقب اعتماد ميزانية النادي في الجمعية العمومية الأخيرة، ومرة أخرى بعد رفض المحكمة الطعن الذي تقدم به النادي.

وأضاف "اتفقنا على عقد اجتماعا يحضره باقي أعضاء المجلس الحالي، للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة".

وتابع "مجلس الأهلي مستقر حاليًا ومستمر بهيئته، ولا توجد أي مشكلة قانونية بشأن تبقي 6 أعضاء فقط".

يذكر أن مجلس الأهلي حاليًا يضم محمود طاهر رئيسًا، وكامل زاهر أمين الصندوق، والأعضاء محمد عبد الوهاب، عماد وحيد، مهند مجدي، ومروان هشام.

في المقابل، رفض 5 أعضاء آخرين قبولهم التعيين، هم أحمد سعيد نائب الرئيس، والأعضاء طاهر الشيخ، إبراهيم الكفراوي، هشام العامري، ومحمد جمال هليل.