الأهلي عن منتخب فرانس فوتبول: رمضان صبحي كبر قبل أوانه.. وعليه العمل أكثر

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن انضمام رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق لمنتخب العالم بمجلة "فرانس فوتبول" هذا الأسبوع خطوة جيدة للاعب الشاب.

واختير رمضان صبحي ضمن أفضل 11 لاعبا في العالم في أسبوع المباريات الدولية من قبل المجلة الفرنسية الشهيرة. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "أمر طبيعي أن ينضم رمضان لهذه التشكيلة، لأنه صنع هدفًا لمحمد صلاح في المباراة الأولى، وسجل هدف الفوز في اللقاء الثاني في برج العرب".

وأضاف عبر قناة "أون تي في"قائلا: "رمضان صبحي كبر قبل أوانه، وبات له اسم ومكانة وشعبية ضخمة، ولكنها مسؤولية كبيرة أيضًا، وعليه إدراك أن أمامه مشوار طويل سواء مع الأهلي أو المنتخب".

وتابع "رمضان عليه العمل بجدية والأجهزة الفنية بالأهلي والمنتخب تساعده على ذلك، لكي يعلم ما وصل إليه، وما يمكن أن يصل إليه في المستقبل، ويتعلم من تجارب آخرين".

واستدرك عبد الحفيظ في ختام تصريحاته: "ولكن أثق كثيرًا في قدرات رمضان صبحي وأخلاقه، وأن والدته قامت بتربيته جيدًا".