تحريات الأمن الوطني : المقبوض عليهم صباح اليوم مع شقيق حارس الشاطر ينتمون إلى حماس

أفادت التحريات الاولية لقطاع الامن الوطنى فى واقعة ضبط 6 اشخاص فلسطنيين داخل شقة شقيق حارس خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد الاخوان المسلمين بمدينة نصر ان المضبوطين ينتمون الى حركة حماس.

وتبين انهم 6 اشخاص بينهم اثنان شقيقان وهما عماد على حسن سالم وشقيقه اياد، وعثر بحوزة المتهمين على اسلحة نارية وقمصان واقية للرصاص واسلحة بيضاء.

واوضحت المصادر ان المتهمين يخضعون لتحقيقات واسعة حول كيفيىة دخولهم للبلاد ووجود الاسلحة المضبوطة بحوزتهم وعما اذا كانوا يعقدون العزم فى ارتكاب اعمال تخريبية من عدمه.

وكشفت التحقيقات ان شقيق حارس الشاطر سبق واتهم فى احداث ميليشات الازهر والتسلل الى فلسطين سنة 2008 وانه يمتلك شقتين اخريتين بالرحاب يتم يتاجيرهما للفلسطنين واعضاء حركة حماس.