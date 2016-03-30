فرانس فوتبول تختار رمضان صبحي في فريق الأسبوع الدولي

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة رمضان صبحي ضمن تشكيل فريق الأسبوع في المباريات الدولية وذلك عقب تألقه أمام نيجيريا.

وصنع رمضان صبحي هدفا لمنتخب مصر أمام نيجيريا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله يوم الجمعة الماضية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

ذلك قبل أن يعود ويسجل هو هدف فوز الفراعنة على النسور في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء بملعب برج العرب ليفصل منتخب مصر عن التأهل لكأس إفريقيا نقطة واحدة.

وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن رمضان صبحي الذي يراقبه نادي روما باهتمام خلال الفترة الأخيرة نجح في قيادة مصر للاقتراب من التأهل لكأس أمم إفريقيا بعد تسجيله لهدف الانتصار في المباراة التي جمعتهم بنيجيريا.

وجاء تشكيل فريق "فرانس فوتبول" في الأسبوع الدولي كالتالي:

في حراسة المرمى: فيرناندو موسيليرا (الأوروجواي)

في الدفاع: داني ألفيش (ألبرازيل)- جيف كاميرون (الولايات المتحدة الأمريكية)- نيكولاس نكولو (الكاميرون)- جوناس هيكتور (ألمانيا)

في الوسط: نجولو كانتي (فرنسا)- توماس مولر (ألمانيا)- يوسف العربي (المغرب)- رمضان صبحي (مصر)- شينجي كاجاوا (اليابان)

في الهجوم: جيمي فاردي (إنجلترا)